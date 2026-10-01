Dopo la tragedia di Fortuna, Pietro Loffredo e la compagna lottano per riabbracciare i tre figli: “Fateli tornare a casa”

(Adnkronos) – “Presidente Mattarella, quale valore avranno le parole sui diritti, sulla famiglia e sull’infanzia se tre bambini restano lontani da mamma e papà senza una risposta chiara: quale pericolo concreto e attuale impedisce il loro ritorno?”. E’ l’appello dell’avvocato Angelo Pisani per i tre bambini di 3, 4 e 7 anni, allontanati il 17 settembre dai genitori e dalla loro abitazione di contrada Iconicella, a Lanciano nel Chietino e collocati in una casa-famiglia. Secondo quanto riferito dalla difesa, i piccoli sarebbero rimasti sei giorni senza poter sentire i genitori. Il primo incontro in presenza è avvenuto soltanto il 27 settembre. “Per un bambino, ogni giorno senza mamma e papà pesa. Il suo dolore non segue il calendario della burocrazia”, sottolinea Pisani. Al Tribunale per i minorenni dell’Aquila si è svolta l’udienza sul ricorso presentato dai genitori, Pietro Loffredo e Giovanna Orta.

Gli avvocati Angelo e Sergio Pisani hanno chiesto il riaffidamento dei bambini, contestando la proporzionalità della misura. Il provvedimento è scaturito da un sopralluogo del 10 settembre, durante il quale sarebbero state riscontrate carenze igienico-sanitarie e disordine nella casa. La difesa sostiene che eventuali criticità avrebbero potuto essere affrontate con interventi dei servizi sociali, prescrizioni, verifiche e un percorso di sostegno alla famiglia. “Le criticità di un’abitazione richiedono interventi, aiuti e verifiche. Non possono giustificare una separazione che prosegue senza rivalutare le condizioni attuali e le alternative disponibili”, afferma Pisani. L’avvocato richiama inoltre la posizione della curatrice speciale, che avrebbe riconosciuto il legame affettivo tra i bambini e i genitori, descritto un incontro come tranquillo e collaborativo e indicato anche la possibilità di un sostegno educativo domiciliare. Da qui la richiesta di una verifica immediata dell’abitazione e delle condizioni attuali della famiglia, valutando anche soluzioni che consentano ai bambini di rientrare a casa con gli eventuali aiuti e controlli necessari.

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