Italia
Dop economy, Proietti (Ismea): “”Settore maturo capace di fronteggiare sempre le avversità””
“Siamo la nazione nel mondo che ha il più alto numero di denominazioni di origine protette. Quindi registriamo un settore maturo che però riesce, in ogni caso, sempre a fronteggiare le avversità e a dare un’immagine del nostro Paese sempre eccezionale”. A dirlo Livio Proietti, Presidente Ismea – Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare, nel corso dell’evento organizzato a Roma per presentare i risultati del XXIV Rapporto Ismea – Qualivita.