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Donzelli “Il Pd non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Ottobre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Il partito democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato presidente del Consiglio, dopo aver candidato Luigi Di Maio, capisco che questa legge elettorale non piaccia”.
Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, nel corso delle dichiarazioni di voto finale sulla riforma della legge elettorale. “Noi mettiamo la fiducia in terza lettura dopo un dibattito completo alla Camera e al Senato” ha aggiunto Donzelli “Voi vorreste una legge elettorale senza un programma, senza un candidato alla presidenza del Consiglio e se possibile senza voti, non ve lo consentiremo. Non vi abbiamo fatto depistare la commissione antimafia non vi faremo depistare l’Italia”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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