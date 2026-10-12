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Donnarumma litiga con un tifoso del Liverpool: “Sei un imbroglione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Rissa sfiorata tra Gianluigi Donnarumma e alcuni tifosi del Liverpool durante l’ultimo turno di Premier League. Il Manchester City ha battuto i Reds per 3-0 ad Anfield Road, in quella che era la prima partita della squadra allenata da Maresca dopo la sentenza della Premier League. Proprie le accuse contro il City sono valse ai giocatori ospiti un’accoglienza ostile da parte dei tifosi di casa, che li hanno bersagliati durante il riscaldamento e per tutto l’arco del match. 

Donnarumma, in particolare, è stato chiamato “imbroglione” mentre lasciava il campo, scortato dalla sicurezza dello stadio, al triplice fischio. Il portiere italiano ha reagito con rabbia affrontando il tifoso e minacciando di salire sugli spalti. Un membro dello staff del City ha poi provveduto ad allontanare Donnarumma per evitare guai peggiori. 

 

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