Donna uccisa, fatta a pezzi e messa in una valigia: arrestato 26enne ad Atene

(Adnkronos) – La polizia greca ha arrestato oggi, domenica 2 agosto, un sospettato nell’ambito dell’indagine sulla morte di una donna britannica, il cui corpo era stato trovato all’interno di una valigia ad Atene all’inizio di questo mese. In un comunicato, la polizia ha riferito di aver arrestato un uomo di 26 anni, identificato dai media come un cittadino afghano, aggiungendo che l’uomo “ha confessato”.

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