Donazioni, cambia tutto nel 2025: arriva il nuovo calcolo delle imposte

Prima di procedere con una donazione bisogna conoscere le novità previste per il 2025. Ci sono cambiamenti nel calcolo delle imposte.

Le donazioni si trasformeranno nel 2025 come previsto dal Decreto Legislativo numero 139 del 18 settembre 2024. L’obiettivo è semplificare il sistema fiscale ma con qualche direttiva in più per i cittadini che inviano e ricevono beni.

Tramite donazione una persona si spoglia di uno o più beni di proprietà per regalarli ad un altro soggetto senza chiedere nulla in cambio. Case, auto, soldi, gioielli, si può donare qualsiasi cosa a condizione che il dinante sia nel pieno delle capacità di intendere e volere. Significa che la Legge nega la possibilità di donare a minorenni, interdetti, inabilitati. Il donatario, invece, dovrà essere una persona vivente o anche un nascituro.

Esiste la donazione diretta effettuata in forma scritta a pena di nullità con atto pubblico notarile e la donazione indiretta con cui si realizzano attribuzioni a titolo gratuito (ad esempio il papà che “vende” la casa al figlio per una cifra simbolica). Per quanto riguarda la donazione diretta – quella più diffusa – è bene sottolineare come la presenza di un notaio non sia sempre necessaria. Si può non seguire la regola, infatti, se la donazione è di modico valore. La Legge non stabilisce una specifica cifra perché il modico valore si può rapportare unicamente al patrimonio e al conto in banca del donante.

Scopriamo le novità sulle donazioni 2025

Le nuove direttive comportano l’assunzione di maggiori responsabilità da parte di chi beneficia di trasferimenti di beni e denaro. Gli interessati, nello specifico, dovranno gestire in autonomia il calcolo delle imposte. Idea che spaventa ma solo se non si conosceranno le regole a fondo. Bisogna sapere che dal 1° gennaio chi riceverà beni o soldi dovrà calcolare l’imposta dovuta e presentare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

Il cittadino, dunque, dovrà non solo procedere con il conteggio corretto ma anche stare attento a rispettare le tempistiche. L’AdE metterà a disposizione dei contribuenti strumenti per il calcolo. Chi dovesse temere di incorrere in errori meglio che si rivolga ad un consulente fiscale per evitare di essere sanzionati per dichiarazioni errate o mancati versamenti. Ricordiamo che le franchigie dipenderanno dal valore della donazione e dal grado di parentela tra donante e donatario.

Altra novità 2025 è l’introduzione dell’imposta dell’8% sui regali indiretti che superano la franchigia (come la casa pagata dal genitore e intestata al figlio oppure un ricco bonifico dal genitore al figlio). Dal 2025 rientreranno tra le donazioni tassabili e non saranno più considerati informali. Infine, cambieranno le regole sui trust con applicazione dell’imposta nel momento in cui i beni saranno trasferiti ai beneficiari finali.