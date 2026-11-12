Donazione degli organi, le domande di 750 studenti diventano un docufilm per le scuole

(Adnkronos) – È stato presentato questa mattina all’Istituto superiore di sanità ‘La Scelta. Il valore della donazione’, docufilm nato da un percorso di ascolto che ha coinvolto 750 studenti di 14 scuole superiori, distribuite in 8 regioni e 11 province italiane. Il film è stato realizzato con la consulenza tecnico-scientifica del Centro nazionale trapianti, ideato e prodotto da Noisiamofuturo e Iosonogio.tv. Gli studenti hanno discusso in classe il tema della donazione di organi, tessuti e cellule, condividendo opinioni, emozioni e dubbi e formulando le domande poi rivolte ai protagonisti del documentario. Ai successivi focus group hanno partecipato 32 giovani, mentre in 42 hanno lavorato alla produzione finale. Ne è nato un contenuto che parla ai ragazzi attraverso la voce e il linguaggio dei loro coetanei.

Il protagonista è Pietro, un diciottenne chiamato a esprimersi sulla donazione di organi e tessuti al momento di richiedere la carta d’identità. La domanda apre il confronto con gli amici e avvia una ricerca di risposte affidata a professionisti della Rete nazionale trapianti, persone trapiantate, donatori e familiari. Alla proiezione nell’Aula Pocchiari dell’Iss hanno partecipato gli studenti di 3 istituti romani, ed è seguito un confronto con il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Rocco Bellantone, e con il direttore generale del Cnt, Giuseppe Feltrin. I ragazzi hanno anche ascoltato le testimonianze di trapiantati e familiari di donatori.

“Trasferire conoscenza ai cittadini, accrescere la cultura scientifica e favorire lo sviluppo dello spirito critico è uno dei nostri doveri istituzionali più importanti”, ha dichiarato Bellantone. “La cultura della donazione nasce dalla conoscenza e dalla consapevolezza: avvicinare i giovani a questi temi significa contribuire a costruire una società più informata e solidale”. Nel 2025, tra i 18-30enni che hanno espresso al Comune la propria volontà sulla donazione le opposizioni sono state il 39,7%, contro il 33,6% dell’anno precedente: quasi 4 giovani dichiaranti su 10 hanno scelto il ‘no’. “Questi dati ci dicono che dobbiamo ascoltare di più i giovani e offrire loro strumenti per affrontare dubbi e paure”, ha spiegato Feltrin. “Per questo siamo partiti dalle loro domande e non da ciò che le istituzioni volevano dire. Il risultato è un contenuto scientificamente corretto, costruito con il loro linguaggio. Il nostro compito è aiutare ciascuno a maturare una scelta libera e informata, non determinata da false convinzioni”.

Da oggi ‘La Scelta. Il valore della donazione’ è accessibile gratuitamente su Iosonogio.tv, la piattaforma di edutainment ed edutraining di Noisiamofuturo fruibile da computer, smartphone e smart Tv. Il Centro nazionale trapianti mette il docufilm a disposizione di insegnanti, formatori, associazioni e professionisti sanitari come supporto per incontri e attività rivolti alle nuove generazioni.

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