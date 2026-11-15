Domenica In, oggi domenica 15 novembre: gli ospiti di Mara Venier

(Adnkronos) –

‘Domenica In’ torna oggi, domenica 15 novembre, su Rai1 alle 14 con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Rocco Hunt e Clementino presenteranno il loro primo lavoro discografico insieme intitolato ‘The album’. L’attrice Vanessa Scalera sarà in studio per il nuovo film di cui è protagonista: ‘Il fuoco che ti porti dentro’ di Edoardo De Angelis, al cinema dal 19 novembre. Il maestro Carlo Ponti Jr racconterà l’iconica Sophia Loren, attraverso ricordi e momenti della loro storia familiare e presenterà ‘A storia e Sufì’, il brano scritto e interpretato dal tenore Pasquale Esposito in omaggio alla grande attrice.

Per il talk dedicato a ‘Ballando con le stelle’ interverranno: Monica Guerritore, Andy Diaz, Jimmy Ghione ed Eugenio Finardi insieme agli opinionisti Anna Pettinelli, Alba Parietti, Rossella Erra, Enzo Miccio con la sua classifica ‘Top5’ ed è prevista una incursione di Vincenzo De Lucia. In studio, inoltre, arriverà l’attore Marco Bocci protagonista della fiction ‘177 giorni. Il rapimento di Farouk’, in onda su Rai 1 da lunedì 16 novembre per tre puntate.

Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno racconteranno la storia di Jessica Scarpa e la sua battaglia per la vita. Con loro ci saranno Emanuele Scaranna, marito della donna, il Professor Giovanni Butturini che l’ha operata e il giornalista Piero Sansonetti. Per ‘Il pranzo della domenica’, Savino Zaba sarà a Perugia in occasione di Eurochocolate 2026, uno degli appuntamenti internazionali più importanti e attesi dedicati al mondo del cioccolato. Ad accompagnare la puntata la nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

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