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Domenica In, Mara Venier intervista Barbara d’Urso e… squilla il telefono: “Non hai ancora imparato?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Siparietto a Domenica In tra Barbara d’Urso e Mara Venier. L’intervista alla giurata di Ballando con le stelle, ospite oggi di Mara Venier, è stata interrotta da un improvviso squillo di cellulare proveniente dal telefono della padrona di casa. “Oddio scusate”, dice Venier mentre cerca il telefono dalla tasca.  

Ma nessun problema, a prendere in mano la situazione, ci pensa l’ospite: “Rispondo io”, dice Barbara d’Urso che strappa il telefono dalle mani della conduttrice. “No Barbara ti prego so chi sia, ti prego”, cerca di fermarla, invano la conduttrice di Domenica In. Dall’altra parte del telefono però c’è un numero sconosciuto: “Stanno cantando dolce amore, non so chi sia”, dice d’Urso confusa. Poi, Venier si riprende il telefono e aggancia: “Ciao zia Mara, ciao amore”, dice senza capire chi l’abbia chiamata.  

“Ma vuoi togliere la suoneria? Non hai imparato a toglierla”, la provoca scherzosamente d’Urso. “Io a differenza tua non ricordo le cose”, ha aggiunto Venier, concludendo il siparietto. 

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