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Domenica di sole e gran caldo sull’Italia, ancora bollini arancioni: le città più ‘bollenti’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ancora una domenica di sole e gran caldo sull’Italia. Oggi, domenica 6 settembre, bollini arancioni (livello 2 di allerta per le ondate di calore) in tre città e 15 capoluoghi in giallo secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute.  

L’afa ci accompagna dunque anche in questo primo weekend di settembre. Le città più roventi (bollino arancione) saranno Bari, Campobasso e Perugia. Mentre in giallo ci saranno 15 città (Ancona, Bologna, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma). Saranno più ‘fresche’, con il bollino verde, Bolzano, Cagliari, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. 

Ma sembra che l’estate 2026, ufficialmente la più calda della storia per Francia, Svizzera e gran parte del Nord Italia (tra cui tutto il Piemonte, Milano, Genova, Padova etc.), stia per mollare la presa. Questa sesta fiammata di calore pare destinata a spegnersi mercoledì 9 settembre, lasciando spazio a piogge e calo delle temperature. 

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