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Domani incontro Buonfiglio-Malagò prima della Giunta, Ipotesi n.1 Figc commissario
(Adnkronos) –
La soluzione del caso tesseramento sembra vicina ad una soluzione. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il numero uno della Figc Giovanni Malagò, si incontreranno domani mattina prima della Giunta Coni indetta per valutare il commissariamento della Federcalcio dopo il caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò. Come oggetto dell’incontro, a quanto apprende l’Adnkronos, una ipotesi da proporre alla Giunta con lo stesso Malagò commissario della Federcalcio. Una soluzione che servirebbe ad evitare la spaccatura nella Giunta Coni.
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