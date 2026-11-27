(Adnkronos) – E’ Rai1 con ‘Doc – Nelle Tue Mani 4’ a vincere la sfida degli ascolti tv della prima serata di ieri, giovedì 26 novembre 2026. La fiction con Luca Argentero ha incollato allo schermo 4.354.000 spettatori, registrando il 26.2% di share. Canale5, che ieri trasmetteva ‘Tutto per la mia Famiglia’, è stato la scelta di 1.689.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Rai3, con ‘Splendida Cornice’, è stato la scelta di 965.000 spettatori con share al 5.9% mentre Italia1, con ‘Le Iene’, ha ottenuto un ascolto medio di 897.000 spettatori con il 7.1% di share. Rai2, con ‘Ore 14 Sera’, ha intrattenuto 851.000 spettatori pari al 6.1% di share, mentre La7 con ‘Piazzapulita’, ha convinto 843.000 spettatori ottenendo il 6% di share. Tv8, che ieri offriva la differita della partita di ‘Europa League – Olympiakos-Milan’, ha raccolto 758.000 spettatori con share al 3.9%.

Nell’access prime time, ‘Affari Tuoi’ ha coinvolto 4.880.000 spettatori registrando il 24.3% di share, mentre Canale5, con ‘La Ruota della Fortuna’, è stato la scelta di 3.985.000 spettatori pari al 19.7% di share.

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