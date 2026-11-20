(Adnkronos) – Forza Italia, a quanto apprende l’Adnkronos, mantiene il punto sugli e-book e ribadisce il ‘no’ alla proposta di Fratelli d’Italia. Stamane il partito azzurro ha presentato un suo emendamento soppressivo sulla questione al dl scuola, che è atteso all’esame della Camera. Il termine per le proposte emendative è stato prorogato dalle 10 a mezzogiorno.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)