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Dl bollette, Ue conferma: vicini ad accordo con Italia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – La Commissione europea e il governo italiano sono “vicini” ad un accordo che consentirebbe di abbassare i prezzi dell’elettricità generata dal gas, in linea con le regole Ue. Lo dice il portavoce per la Concorrenza Ricardo Cardoso, a Bruxelles. 

“Siamo vicini – afferma – a una soluzione compatibile con le regole dell’Ue che consentirebbe di attuare la misura proposta, che ridurrebbe in modo efficace l’incidenza dei costi di generazione a gas sul prezzo complessivo dell’elettricità. Dopo discussioni intense e costruttive negli ultimi mesi tra la Commissione e le autorità italiane, si sta delineando un accordo di massima sugli elementi chiave necessari per attuare questa misura in conformità con le norme dell’Ue. Il tutto, naturalmente, resta subordinato alle discussioni tecniche”. 

 

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