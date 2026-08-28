Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Djokovic, allenamento e applausi: che show a New York

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Novak Djokovic ‘incanta’ gli Us Open 2026. Il tennista serbo è stato impegnato nel torneo di doppio misto dello Slam americano, l’ultimo della stagione, dove è stato eliminato al primo turno in coppia con Aryna Sabalenka. Djokovic però continua ad allenarsi a New York nella speranza di rincorrere quel sogno chiamato 25esimo Slam e, stando a quanto mostrato finora sul cemento americano, sembra avere ancora determinazione e qualità per raggiungerlo. 

Nella notte italiana Djokovic si è allenato con il canadese Denis Shapovalov, incantando il pubblico di Flashing Meadows. Durante il set, vinto con il punteggio di 6-2, il serbo ha infatti sfornato un dritto sensazionale, che si è schiantato sul lungolinea a un passo dal corridoio, costringendo l’avversario a un intervento disperato. 

Shapovalov ci ha messo la racchetta, ma non ha potuto fare niente per evitare di concedere il punto, con Djokovic che si è preso così gli applausi di New York. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sostenibilità, Cial porta ‘Ogni Lattina Vale’ sulle spiagge di Salerno e della Calabria

22 Luglio 2026

SailGp Roma, Coutts: “Il legame con la Capitale è destinato a durare”

25 Maggio 2026

Valditara “La riforma del voto di condotta sia operativa dal prossimo anno”

13 Agosto 2024

Anzio, proroga termini iscrizioni mensa

21 Settembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno