Si è svolto a Palazzo Farnese, a Roma, “Danger zone: Dai media alle urne”, incontro del ciclo “Informazione e democrazia – Le sfide della post-verità”, promosso dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Institut français Italia, in collaborazione con Adnkronos e Prima Comunicazione. Al centro del dibattito, le interferenze straniere nei processi elettorali, la disinformazione e la fiducia nelle istituzioni, in vista delle elezioni del 2027 in diversi Paesi europei.