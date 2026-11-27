(Adnkronos) – Gli imprevisti arrivano anche per… i campioni del mondo di Formula 1. E Kimi Antonelli ha raccontato la sua disavventura in un video condiviso sui social dalla Mercedes. Cos’è successo al pilota bolognese? Antonelli ha ricordato, col sorriso, un momento di (teorico) relax vissuto insieme al preparatore Sergi Avila su un jet ski. A un certo punto, però, durante un giro la moto d’acqua ha ceduto…

Kimi racconta che all’inizio la situazione in mare sembrava normale. Poi, ecco un guasto al motore con tanto di avviso sulla schermata e un rallentamento del mezzo: “Mentre aspettavo, a motore spento, la moto d’acqua ha iniziato ad affondare. Quindi stavo tipo affondando in acqua e sono saltato giù dalla moto d’acqua per andare su quella di Sergi. Stavo affondando con il jet ski, letteralmente. Ho saltato per salvarmi”. Disavventure da campioni del mondo.

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