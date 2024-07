Da venerdì 5 luglio 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “DISARMONICA” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo dei DROP CIRCLES.

“Disarmonica” è un brano che racconta il desiderio di libertà, che diventa più urgente e impellente quanto più la gabbia si restringe. È disarmonico perché non è in armonia con le circostanze che spezzano le gambe, e rompe, irrompe come il riff ridondante e martellante della canzone.

Spiega la band a proposito del brano: «Abbiamo scritto questo brano quasi buona la prima, ci siamo chiesti cosa potesse descrivere la voglia di uscire dal guscio nel quale per troppo tempo ci siamo ritrovati rinchiusi e il riff potente, semplice, diretto e ridondante di Disarmonica lo racconta bene, è un po’ la fotografia dell’entropia che ognuno di noi, anche se in maniera differente l’uno dall’altro, porta dentro. “Cosa importa quando senti che sei ancora qui…alzati e corri”».

Presalva ora il brano: https://bfan.link/dropcircles-disarmonica

Biografia

Il gruppo nasce nella Primavera del 2011 dalle ceneri di alcune band della scena rock fiorentina, navigando da anni nelle torbide acque del Grunge. Il genere suonato ha come matrice, infatti, le sonorità Seattliane figlie del Puget Sound, ma dalle svariate influenze, con riflessi che spaziano dal Nu-Metal, all’Indie Rock passando per il Crossover.

L’orientamento è quello di mantenere la coerenza e il magnetismo con le proprie origini musicali, cercando di produrre brani propri e talvolta cover nel connubio di una direzione rock, comunque delineata e riconoscibile.

La lineup, dopo due importanti cambi (chitarra/basso) è ormai stabile dal 2016 e ha calcato numerosi palchi della Toscana e Emilia-Romagna/Lazio, arrivando anche nella finale nazionale dell’edizione di SanremoRock 2021 al Teatro Ariston e aprendo concerti di band del calibro di Marlene Kuntz, Manuel Agnelli e Punkreas.

“Disarmonica” è il nuovo singolo dei Drop Circles disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 5 luglio 2024.

Facebook | Instagram | YouTube | Spotify