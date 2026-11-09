Direttore Ice di Shanghai “Il mercato cinese offre ampie prospettive”

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – “La CIIE è una fiera davvero unica. Per noi va oltre la formula della fiera tradizionale, rappresenta una straordinaria vetrina che espone il meglio del Made in Italy”. Lo ha dichiarato Fabio De Cillis, Direttore dell’ufficio di Shanghai dell’Agenzia ICE, in un’intervista rilasciata alla nona edizione della China International Import Expo (CIIE).

In questa edizione, l’ICE ha presentato alla Cina e al mercato mondiale le eccellenze dell’industria italiana e l’estetica dello stile di vita del Paese. “Ogni anno diamo risalto a un settore in cui l’Italia eccelle e in cui vediamo potenzialità di crescita sul mercato cinese”, ha spiegato De Cillis. Per il 2026, l’agenzia ha puntato i riflettori sull’industria italiana dell’arredamento e del design d’interni, rinomata in tutto il mondo.

Per offrire ai visitatori un’esperienza diretta e autentica, l’ICE ha ricreato nello spazio espositivo un “appartamento italiano” in cui immergersi. Il padiglione riproduce fedelmente lo stile di vita italiano.

“Abbiamo progettato una casa italiana completa, con un soggiorno arredato con pezzi di design iconici di marchi rinomati e utensili da cucina di alta gamma. La camera da letto mette in mostra letti e arredi di pregio già disponibili sul mercato cinese, mentre il guardaroba espone capi di sartoria italiana su misura. Ci sono anche un bagno completamente attrezzato e una cucina funzionante, dove i visitatori possono sperimentare l’autentica ospitalità italiana, assaggiando un ottimo caffè ed altre specialità gastronomiche”.

Il fulcro dell’appartamento è il cortile centrale, concepito come un classico giardino all’italiana. Incorniciato da colonnati di stile classico e da un paesaggio accuratamente progettato, richiama la quiete e l’eleganza di una villa italiana tradizionale.

Parlando della strategia e delle prospettive a lungo termine dell’ICE in Cina, De Cillis si è detto molto fiducioso. “La Cina è diventata un’importante potenza manifatturiera, passando da un modello di consumo basato sulle importazioni ad un’economia orientata alle esportazioni di buona manifattura. Attraverso le nostre iniziative, puntiamo a contribuire a ristabilire rapporti commerciali bilaterali vantaggiosi per entrambe le parti”.

Parallelamente, l’ICE segue con attenzione l’orientamento macroeconomico della Cina, in particolare quello delineato nei piani quinquennali. “Quando viene pubblicato un piano quinquennale, sappiamo che sarà attuato, anche nei dettagli”, ha osservato De Cillis. “Lo studiamo, ne analizziamo le priorità e cerchiamo di trarne spunto in relazione ai punti di forza dell’Italia. L’obiettivo finale è la collaborazione e la crescita condivisa”.

Quest’anno ricorre il centenario della fondazione dell’ICE. Nonostante le difficoltà dell’economia mondiale, il mercato cinese continua a offrire ampie prospettive. “Il mercato è vasto e le opportunità sono concrete. Il potenziale per rafforzare la collaborazione è sempre presente, e noi facciamo del nostro meglio per perseguirlo”, ha concluso De Cillis.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-