(Adnkronos) – Le piccole e medie imprese si trovano oggi ad affrontare cambiamenti tecnologici, normativi e organizzativi sempre più rapidi. Sull’argomento Adnkronos/Labitalia ha intervistato Sabina Megale Maruggi, presidente di Smh Group.

Le pmi quanto sono realmente attrezzate per gestire questa trasformazione e quali sono, a suo avviso, le principali difficoltà che incontrano?



Meno di quanto credano, ma per motivi diversi da quelli che si pensano. Gli strumenti di solito non mancano: dal 2019, con la fatturazione elettronica obbligatoria, quasi tutte le imprese producono dati digitali ogni giorno. Mancano il tempo (e talvolta gli strumenti) per leggerli e interpretarli. In una piccola impresa l’imprenditore è insieme direttore commerciale, responsabile del personale e controller, e le novità non arrivano una alla volta. Si sommano gli obblighi fiscali, gli adeguati assetti organizzativi chiesti dal Codice della crisi, le richieste di dati Esg che arrivano da banche e clienti, e ora l’intelligenza artificiale. Il risultato è un paradosso: le pmi non hanno mai avuto tanti dati e così poco tempo per trasformarli in decisioni. La difficoltà principale secondo noi è di governo più che tecnologica. Spesso in azienda manca chi abbia il compito di tenere insieme processi, persone e sistemi. Così ogni nuova norma diventa un adempimento da sbrigare, invece che un’occasione per mettere ordine.

Quando si parla di digitalizzazione aziendale, si tende spesso a concentrarsi sugli strumenti tecnologici. In realtà, innovare significa anche ripensare processi, ruoli e modalità di lavoro. Quali sono gli errori più frequenti che le imprese commettono quando affrontano questo percorso?



In cinquant’anni di Studio Maruggi abbiamo assistito, e a volte accompagnato, le imprese clienti nei processi di digitalizzazione, e ci siamo passati anche noi: gli errori, quindi, li conosciamo bene. Il primo è comprare il software prima di aver capito il processo. Se si digitalizza il disordine, si ottiene un disordine più veloce. Il secondo è scegliere il gestionale ascoltando chi lo vende, anziché partendo da come lavora l’azienda. Il terzo riguarda le persone: si cambia lo strumento ma non i ruoli, e chi prima compilava a mano continua a fare lo stesso lavoro su uno schermo, spesso con un controllo in più e una responsabilità in meno. Oppure si affida tutto al fornitore o a un unico referente interno, senza coinvolgere chi i processi li vive ogni giorno. Infine si misura il successo di un progetto il giorno in cui il sistema parte, quando la domanda giusta è un’altra: quali decisioni permette di prendere, a chi e con quanto anticipo? E’ proprio osservando questi errori dal lato del commercialista che lo Studio ha capito di non poter bastare da solo. Da qui è nato SMH Group. Accanto a Studio Maruggi, Quantra, società di consulting specializzata in digitalizzazione, logistica e produzione, analizza i processi e accompagna la scelta del gestionale restando neutrale rispetto ai produttori, Matics sviluppa la tecnologia che restituisce i dati all’imprenditore, 2Lex ne cura i profili legali, contratti e dati compresi e infine Wekey si occupa di formazione e donare maggior valore al capitale umano. Quasi mai, infatti, il problema è soltanto tecnologico.

Nel corso degli anni anche il modo di accompagnare le imprese è profondamente cambiato. La vostra esperienza, iniziata con Studio Maruggi e oggi confluita nell’ecosistema SMH Group, ha attraversato diverse fasi di evoluzione del mondo imprenditoriale. Quali sono i cambiamenti più significativi che avete osservato nelle esigenze delle pmi e come si è trasformato, di conseguenza, il ruolo di chi le affianca?

Studio Maruggi è nato cinquant’anni fa, un periodo in cui anche solo una calcolatrice e una macchina da scrivere rappresentavano strumenti avanzati per la quotidianità professionale. Eppure abbiamo creduto presto nella tecnologia: basti pensare che collaboriamo con Zucchetti dai primi anni ‘80, quando l’informatica negli studi era ancora un’eccezione. Il cambiamento più profondo che abbiamo visto riguarda il rapporto con l’impresa: prima il cliente ci chiedeva di produrre i suoi dati e gli bastava che fossero in regola, oggi ci chiede di aiutarlo a capirli, perché i suoi dati esistono già e devono servirgli per prendere le giuste decisioni. Per questo nel 2019, mentre arrivava la fattura elettronica, abbiamo messo a disposizione dei clienti la prima piattaforma in grado di restituire loro dati relativi alla propria impresa: fatturato, scadenze, bilanci periodici, redditività per commessa. Nel frattempo si è trasformato anche il ruolo del consulente. Un solo professionista non basta più, perché il fiscale, il lavoro, l’organizzazione produttiva, il legale e la tecnologia sono ambiti ormai strettamente connessi. Smh Group nasce proprio per questo: riunisce lo studio commercialista, l’ingegneria gestionale di Quantra, lo sviluppo tecnologico di Matics e l’attività legale 2Lex, con un unico interlocutore per l’imprenditore.

L’automazione e l’intelligenza artificiale stanno progressivamente entrando anche nelle attività amministrative, contabili e nella gestione del personale. Quali attività potranno essere maggiormente trasformate da queste tecnologie e come cambierà il lavoro delle persone che oggi se ne occupano?



Le prime a cambiare sono le attività ripetitive su grandi volumi: registrazione e riconciliazione dei documenti, controlli di coerenza, lettura di fatture e contratti, verifiche preliminari sulle buste paga. Per quanto ci riguarda, la maggior parte di queste attività sono automatizzate da tempo. Inoltre, sono oltre sette anni, con l’avvento della fatturazione elettronica, che ci dedichiamo allo sviluppo di servizi digitali che hanno cambiato il modo in cui lavoriamo con i clienti e che, spesso, hanno aiutato micro e piccole imprese a muovere i primi passi nel digitale. Ne conosciamo i limiti perché li incontriamo ogni giorno. Oggi portiamo l’intelligenza artificiale dentro questi servizi. Più della velocità, cambiano la qualità, la tempestività e la profondità dell’analisi. Una contabilità non si limita a registrare: può spiegare all’imprenditore che cosa sta succedendo ai suoi margini e perché. I dati del personale non servono solo per il cedolino: parlano di organizzazione, costi, carichi di lavoro. E un’analisi che oggi dipende dalla disponibilità delle persone, rischia di arrivare quando la decisione è già stata presa. Per questo stiamo costruendo internamente degli strumenti IA istruiti sull’esperienza contabile, fiscale, organizzativa, legale e tecnologica maturata nel gruppo: non un assistenti generici, ma le nostre competenze a disposizione del cliente in ogni momento. Il lavoro delle persone si sposta, quindi, dall’esecuzione all’interpretazione e all’ascolto: in fondo al processo c’è sempre qualcuno che spiega e scioglie i dubbi più delicati. E resta fermo un punto, in linea con la legge 132 del 2025: i numeri vengono da dati verificati, l’Ia li spiega indicando le fonti, e a firmare e a rispondere al cliente è sempre un professionista.

La trasformazione digitale richiede anche nuove competenze e un diverso approccio culturale. Le imprese stanno investendo abbastanza nella formazione delle persone? E come si può evitare che l’innovazione tecnologica finisca per creare un ulteriore divario tra aziende e lavoratori?



Se dovessimo indicare ciò che più caratterizza il nostro servizio, sarebbe una parola: affiancamento. Non consegniamo uno strumento e ce ne andiamo. Stiamo accanto all’imprenditore e ai suoi collaboratori nel tempo, dal capire dove vogliono arrivare fino a verificare che il cambiamento funzioni davvero. Sul tema della formazione, spesso le imprese investono più nello strumento che nelle persone, e un corso isolato non basta. Il divario nasce quando la tecnologia arriva dall’alto, a cose fatte, e chi deve usarla viene lasciato solo. L’affiancamento è la risposta: la formazione nasce dentro il lavoro reale, accanto ai processi dell’impresa, e continua nel tempo. E’ ciò che stiamo costruendo in modo cooperativo con i nostri clienti: un nuovo approccio culturale in cui l’impresa cresce mentre usufruisce dei servizi dei propri professionisti. E’ questa dimensione collaborativa, che mette la potenza della tecnologia al servizio del dialogo, a produrre il salto di qualità. L’obiettivo è sempre lo stesso: efficacia, efficienza e qualità, con le persone al centro e la tecnologia al loro servizio.

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