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Difesa e AI, al via la collaborazione fra Rheinmetall Italia e ConnectED Mind

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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Rafforzare la capacità di imprese e istituzioni di comprendere e governare scenari complessi attraverso l’integrazione tra intelligenza artificiale e giudizio umano. È questo l’obiettivo della collaborazione fra Ràinmetal Rheinmetall Italia e ConnectED Mind, startup innovativa italiana specializzata nella sicurezza cognitiva, annunciata in occasione della Lectio Magistralis del Generale Iannucci organizzata dalla SPES Academy “Carlo Azeglio Ciampi” presso il Centro Studi Americani di Roma.

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