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“Difendere la sanità pubblica”, il 5 dicembre professionisti, operatori e studenti in piazza a Roma

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Il Servizio Sanitario Nazionale appartiene a tutti: a chi cura ogni giorno e a chi ha bisogno di essere curato. Oggi questo bene comune è indebolito da anni di politiche caratterizzate da investimenti insufficienti sulla salute della popolazione e da una scarsa valorizzazione del personale ospedaliero, ambulatoriale, territoriale, in formazione e della ricerca. A pagarne il prezzo sono i cittadini, ovvero tutti noi. Per questo motivo, il 5 dicembre a Roma si mobiliteranno le donne e gli uomini della sanità pubblica: medici, veterinari, infermieri, ostetriche, professioni sanitarie, tecnici, amministrativi, studenti, specializzandi di area medica e non medica, ricercatori, insieme alle loro rappresentanze professionali e sindacali. Un fronte unico, senza alcuna distinzione di ruolo, di categoria o di sigla”. Così in una nota congiunta le principali sigle sindacali dei professionisti della sanità pubblica, medici e infermieri, ma anche studenti e lavoratori scenderanno in piazza a Roma il 5 dicembre. Il corteo partirà alle 15 da Piazza Vittorio Emanuele II e arriverà in Via dei Fori Imperiali.  

Le sigle che prenderanno parte alla manifestazione: Anaao Assomed; Cimo-Fesmed; Aaroi-Emac; Fassid; Fvm; Fp Cgil; Cisl medici; Smi; Fials; Fespa; Nursind; Nursing up; Als Fattore2a; Adi; Cosan; Cim – Confederazione degli student; Unilab svoltastudenti; Gmi; Link; Lapsi; Sivemp coordinamento specializzandi; Primavera degli studenti; Sapienza futura; Numero giusto; Renasfo; Udu 

“A chi lavora e studia in sanità diciamo: non siete soli. A chi aspetta una visita, un ricovero o assistenza diciamo: non può essere una lotteria. La salute non può dipendere dal reddito o dal Cap di residenza: esistono il diritto alla cura e il diritto a curare – rimarcano gli organizzatori nella nota – Il 5 dicembre la sanità pubblica ci sarà per farsi sentire, manifestando con l’orgoglio di essere il Servizio Sanitario Nazionale e con la ferma consapevolezza che il sistema vada difeso e rafforzato. A muovere la mobilitazione sono la speranza e la determinazione di rendere tutto ciò ancora possibile, perché il SSN siamo e saremo noi. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vogliono scendere in piazza con noi per difendere la sanità pubblica”.  

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