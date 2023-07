Diego Rojas Chaigneau racconta il suo singolo “La tempesta”

Diego Rojas Chaigneau è un attore e cantautore Italo Cileno, nato e cresciuto a Firenze. Figlio d’arte, padre chitarrista, madre pianista e pedagoga musicale, studia Teatro a Roma, prima all’AIAD, (Accademia internazionale arte drammatica del teatro Quirino) e successivamente Cinema al Duse International di Francesca de Sapio. Dopo aver cominciato a lavorare come attore in teatro, qualche serie e vari cortometraggi decide di tornare a Firenze, dove la passione ancestrale per la musica si risveglia. Si dedica allo studio della voce, della chitarra e ad altri cordofoni latino-americani come il “tres” il “Cuatro”, e il “Charango”. Assieme ad una ricca eredità artistica, all’eterna compagna sindrome di tourette, e a voler fare sempre il contrario di ciò che viene detto, nasce “Sentieri”, un album che cerca di unire stili e ritmi di tutto il mondo traendo ispirazione dal folklore latino-americano del quale suo zio, Josè Seves cantante storico degli Inti Illimani fu portavoce.

Ciao Diego, benvenuto sulle pagine de L’Eco del Litorale. Chi o cosa ti ispira nel fare musica?

Ciao, molto piacere 🌹🌷

Ti direi che le ispirazioni possono essere infinite.

Qualcuno a cui vuoi bene, qualcuno a cui vuoi male un evento accaduto nel quotidiano, un messaggio che ritengo importante e che voglio mandare, le relazioni tra le persone, le relazioni con gli animali, un lutto, un evento particolarmente felice.

Nella tempesta, per esempio, ho voluto focalizzare l’attenzione sull’affrontare le nostre tempeste interiori da soli e benché ci si possa far aiutare, non saremo mai autosufficienti altrimenti…

Qual è la canzone che ha segnato il tuo percorso artistico?

Uuuh… trovarne una è veramente difficile.

Dalla poesia di de Andrè, all’uragano dei Beatles, alla voce di rivolta degli Intillimani, al ballo del trio matamoros.

Qual è il tuo processo di scrittura?

Prima di tutto l’individuazione di un messaggio che voglio mandare con quello che sto scrivendo.

Dopodiché trovare le parole adatte da inserire nella metrica del brano che sto anche componendo.

A livello di testi credo che il primo punto di riferimento sia il buon vecchio Faber.

Hai avuto momenti di sconforto o ripensamento sul tuo percorso artistico? Quali sono le difficoltà che hai dovuto affrontare?

Sicuramente si… Sconforto.

Ripensamento mai…

È comunque un’arte Che mi rappresenta e che amo.

A prescindere del ritorno che può avere, finché ne avrò possibilità sicuramente continuerò.

Le difficoltà pratiche sono i fondi ovviamente il puro e Vile denaro, che si lega poi al tempo altrettanto importante e che spesso manca.

Le difficoltà psicologiche sicuramente hanno a che fare con la riuscita o meno in ambito professionale…

Vero è che oggi più che mai la bravura o l’estro non è sinonimo di successo quanto altre caratteristiche.

Ma la soddisfazione professionale sicuramente è vitale per una vita serena.

Da poco è uscito il tuo singolo. Quali emozioni stai vivendo in questa fase?

Sto osservando con molta curiosità la pubblicazione su tutti i vari social e i vari store.

Sono molto positivo 💪🌹

Com’è nata l’idea di questo brano?

Un brano che voleva rappresentare fin dall’inizio la morbosità con la quale ci si attacca alle persone, spesso al proprio partner, non solo per amore, ma per paura di affrontare le nostre tempeste interne da soli…

Ho scelto un sound elettrico provando ad avvicinarmi al rock, proprio per emulare la potenza che spesso hanno le nostre tempeste.

Cosa dobbiamo aspettarci in futuro dalle tue prossime produzioni?

Entro un mesetto farò uscire un brano caraibico, una cover di un’epoca cubana meravigliosa… con un video annesso.

“Frutas del caney ”

Mentre poi a settembre riprenderemo con le pubblicazioni degli inediti.