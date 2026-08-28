Dieci giorni di spettacolo a Imperia, la storia dell’America’s Cup inaugura le Vele d’Epoca

(Adnkronos) – Ha preso il via oggi ad Imperia il 40esimo anniversario de Le Vele d’Epoca-Imperia Sailing Week 2026. Un traguardo storico che il Comune di Imperia e Assonautica Imperia, insieme con gli Yacht Club di Imperia e Sanremo, celebrano regalandosi e regalando al pubblico un’edizione da record, più lunga e ricca che mai, in programma dal 28 agosto al 6 settembre a Calata Anselmi. Ad aprire le danze di questo speciale evento sarà il Campionato Mondiale della Classe 12 Metri Stazza Internazionale (28 agosto – 1 settembre). Le gloriose imbarcazioni, che hanno scritto la storia dell’America’s Cup dagli anni ’60 agli anni ’80, faranno rivivere ad Imperia gli ingaggi di Newport e Fremantle. Spetta quindi al capoluogo del Ponente Ligure anticipare le emozioni legate alla Coppa America, in programma a Napoli il prossimo anno. E lo farà portando in acqua la sfida stellare tra Patrizio Bertelli (patron di Prada e Luna Rossa) al timone di Kookaburra II (campione del mondo in carica) con il campione plurititolato Tommaso Chieffi in pozzetto, e Maurizio Vecchiola a bordo della sorella minore Kookaburra III, scafi già protagonisti delle finali a Fremantle 1987. Tanti altri “miti” in gara: Kz5, Kiwi Magic, France, French Kiss e South Australia. Ma anche le più antiche Emilia, Vanity e Thea, che non gareggeranno ma resteranno agli ormeggi per fare bella mostra di sé, a beneficio del pubblico e della cornice.

“Benvenuti agli equipaggi di queste importanti imbarcazioni che ci onorano con la loro presenza. È un’opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo, in questa città che si candida ad essere, sempre di più, una città della vela. Ha una storia di mare importante, ha avuto dei velisti significativi. Quest’anno sarà il 40º anniversario delle Vele d’epoca di cui vediamo già i primi legni di pregio che sono arrivati e siamo riusciti a collegare due eventi, prima il mito della vela storica della Coppa America, quella che è andata fino al 1987 e che ci ha affascinava per le capacità veliche degli equipaggi, all’America’s Cup di oggi, più tecnologica, diversa, più difficile forse da capire. Addirittura abbiamo sfidato anche la fisica, perché ci dicono che si riesce ad andare anche più veloce della velocità del vento. Però il cuore è quello per la vela tradizionale, perché è quella che ci avvicina di più alla piccola imbarcazione, alla piccola vela”, ha detto il sindaco di Imperia Claudio Scajola nel suo discorso alla cerimonia di apertura della Sailing week 2026.

“Questa banchina è stata nel tempo resa più accogliente, alle nostre spalle c’è un museo navale importante, c’è il planetario più importante più moderno d’Italia, il terzo come dimensioni. Abbiamo costruito un villaggio che è dedicato, in modo particolare al mare della vela. Voi ci nobilitate in questa città della vela dove potremmo dire negli annali che ci sono stati a sfidarsi i campioni della vela della Coppa America”, ha aggiunto Scajola.

“Ci attendono 10 giorni di grande vela qui nella mia città, una città che vuole sempre essere più attenta allo sport che poi è il vero antidoto per la costruzione dei buoni giovani. Non è che i buoni giovani li costruiamo attraverso fenomeni repressivamente, i buoni giovani si costruiscono a scuola e con lo sport quindi questa città l’abbiamo orientata in questo modo, tant’è vero che gli impianti sportivi di questa città in proporzione agli abitanti la collocano al primo posto per impianti sportivi”, ha proseguito il sindaco di Imperia che ha infine citato Cristoforo Colombo. “Il mio padrino è stato Taviani il conoscitore storico più importante di Cristoforo Colombo e io un giorno mi disse: ‘guarda che ho impressione da quello che studio che in effetti il buon vento che c’è nella riviera di Ponente possa essere stato anche un campo scuola per lo stesso Cristoforo Colombo’”.

“L’inaugurazione dell’Imperial Saling Week che quest’anno grazie al campionato del mondo 12 mezzi stazza internazionale ci rende ancora più orgogliosi, trasforma questo evento nelle vele d’epoca in un evento che guarda al futuro. E’ bello avere la storia dell’America’s Cup che tutti abbiamo un po’ nel cuore, ad Imperia. E devo dire che 12 metri vuol dire eleganza, sportività, tecnica, competizione, ma soprattutto spirito sportivo”, ha aggiunto il presidente di Assonautica Imperia Biagio Parlatore.



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