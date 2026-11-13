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Dieci anni di Screening Neonatale Esteso: equità e innovazione per un modello italiano da preservare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
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Screening Neonatale Esteso tra risultati raggiunti, nuove sfide e opportunità. E’ stato questo il tema al centro dell’evento promosso da UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare per celebrare i dieci anni della Legge 167. Un’occasione per ripercorrere l’iter che nel 2016 portò all’approvazione di una Legge storica per il nostro Paese e per sviluppare un confronto sulle questioni ancora aperte.

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