Diaco, Minoli: “Lo stimo, gli audio su di lui sono una ‘lucarellata’”

(Adnkronos) – “Io stimo Diaco, penso che sia una persona per bene e seria. Tutte le volte che sono andato ospite da lui, a BellaMa’, ho sempre trovato un clima molto amichevole, caldo. Quindi questa situazione mi sorprende. Avendo gestito io stesso programmi in cui ci sono quotidianamente centinaia di ospiti, so che è normale che qualche volta capiti di alzare la voce per rimettere in riga la squadra. Non mi sembra una cosa così drammatica. Cioè, è meglio non farlo. Ma se è necessario…”. Così, in un’intervista di oggi su ‘Il Messaggero’, Giovanni Minoli interviene sulla vicenda che riguarda Pierluigi Diaco, mostrando un’altra faccia del conduttore. “È uno che se ne va in cineteca a studiare i grandi programmi di una volta per capire come si faceva quel tipo di intrattenimento. È una persona seria, cui auguro tutto il bene possibile”, dice il giornalista e conduttore.

E sugli audio mostrati nella newsletter di Selvaggia Lucarelli, è netto: “Mi sembra una lucarellata”, dice. “Se uno analizza uno per uno i quattro casi dei quattro testimoni, scopre che sono tutti casi particolari”. L’intervista ‘incriminata all’ex sacerdote Alberto Ravagnani “non l’ho neanche sentita, sinceramente”, spiega Minoli. Che fa un rapido excursus su altri programmi: “Vedo programmi di ogni genere, in cui si fanno domande di ogni genere. Penso, per esempio, a Belve dove si chiede qualsiasi cosa sulla vita sessuale di chiunque. O quei programmi di cronaca, in cui ci dicono anche quante volte vanno al bagno i protagonisti del caso Garlasco. La questione è: o è saltata l’etica delle interviste per tutti, oppure c’è qualcuno che vale meno degli altri”.

La sua, scandisce, non è una ‘difesa’ di Diaco. “Io non lo difendo, dico chi è Diaco per me. Mi ha sempre impressionato la sua voglia di crescere e imparare, perché non si preparano in tanti così come fa lui. E se vediamo i risultati dei programmi di oggi della Rai, penso che qualcosa da studiare ci sarebbe”. E su ciò che dovrebbe fare la Rai adesso, Minoli taglia corto: “Guardi, io non sono l’azienda. E ormai non la capisco più quasi su niente”, chiosa.

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