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Di Maio (Aiom): “”Una Tavola periodica delle mutazioni per terapie oncologiche sempre più

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
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Presentata  al XXVIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana oncologia medica a Roma la prima piattaforma digitale italiana per l’oncologia di precisione, realizzata in collaborazione tra Aiom e Siapec-Iao. “La Tavola periodica delle mutazioni aiuta gli oncologi a individuare i trattamenti più appropriati per ciascun paziente – spiega il presidente nazionale di Aiom, Massimo di Maio -. Questo progetto è partito da una prima alterazione molecolare particolarmente importante, quella del gene Egfr nel tumore del polmone, ma sarà progressivamente esteso ad altre mutazioni e ad altri tipi di tumore, grazie alla collaborazione tra gli specialisti delle due società scientifiche”

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