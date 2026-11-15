Di Maio (Aiom): “Estendere divieti a sigarette elettroniche e tabacco riscaldato”

(Adnkronos) – “È noto che, oltre al fumo attivo e al consumo di prodotti contenenti nicotina, anche il fumo passivo è dannoso per la salute. Per questo è importante adottare provvedimenti che tutelino chi non fuma e non utilizza questi prodotti”.

Lo ha dichiarato Massimo Di Maio, presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), intervenendo alla Giornata precongressuale del XXVIII Congresso nazionale Aiom, dedicata al tema ‘Oncologia e salute pubblica: una responsabilità condivisa’.

“Rispetto a quando è stata introdotta la normativa attuale, oggi si sono diffusi molti prodotti di nuova generazione, come sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. Chiediamo quindi di estendere a questi dispositivi le norme esistenti sul divieto di fumo, per proteggere le persone che si trovano negli stessi ambienti e vengono esposte all’inalazione di sostanze che non hanno scelto di consumare”, ha spiegato Di Maio. “Ci auguriamo che questo provvedimento possa modernizzare e rendere più completa la tutela della salute anche di chi non fuma”.

Nel corso dell’incontro è stato presentato il Manifesto per la Tutela dei Diritti dei Non Fumatori, promosso da Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. Il documento sarà trasmesso alla Commissione Sanità del Senato per favorirne una rapida approvazione.

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