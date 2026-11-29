Un maniero medievale trasformato in hub culturale e formativo grazie al bando Borghi, con master universitari, borse di studio e un polo audiovisivo. Lo ha spiegato Lucio Di Gioia, sindaco di Cerisano, intervenendo a Verona in occasione della 43ª Assemblea nazionale dell’Anci durante la quale sono stati assegnati i riconoscimenti della 11^ edizione del Premio di Fondazione Sodalitas “Cresco Award – Città Sostenibili”