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Di Battista: “Casa mia sembra un mix tra MasterChef e Un medico in famiglia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
“Casa mia sembra il set di un nuovo programma tv, un misto tra MasterChef e Un medico in famiglia”. Alessandro Di Battista, ospite di Giovanni Floris a Dimartedì, ironizza sulle attenzioni ricevute da familiari e amici dopo l’operazione a Cuba per un tumore al cervello.  

“Io mi sento benissimo – afferma l’ex M5S – sto bene, faccio tutto, certo mi è cambiata un po’ la routine. Non faccio altro che prendere pasticche tutto il giorno e mangiare quello che mi cucinano”. 

 

 

“Ognuno che entra a casa mi ricorda ‘hai preso questo, hai fatto questo. E poi ‘hai mangiato i cannelloni – racconta ancora Di Battista – casa mia sembra il set di un nuovo programma tv, un misto tra MasterChef e Un medico in famiglia”. 

Nei giorni scorsi l’ex M5S aveva affermato di aver iniziato le terapie: “I medici dicono che ci sono tutte le carte in regola per poter guarire”. 

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