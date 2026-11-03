Dentis (Coripet): “Oltre 2.000 ecocompattatori per riciclo di bottoglie in Pet”

(Adnkronos) – “Siamo operativi da gennaio del 2020. Oltre a gestire quota parte delle raccolte differenziate degli imballaggi in plastica su tutto il territorio nazionale, abbiamo circa 2.000 ecocompattatori, macchine intelligenti che sanno riconoscere l’imballaggio conferito, riconoscendo una bottiglia in Pet da un’altra realizzata con polimero plastico, e che ci permettono di migliorare di gran lunga la raccolta, consentendo di chiudere il cerchio del riciclo”. Corrado Dentis, presidente di Coripet, il consorzio per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in Pet ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.

Il conferimento nei compattatori, specifica Dentis, permette “di fare la cosa più nobile che si possa ottenere, ovvero riottenere un’altra bottiglia. La macchina intelligente che riceve la bottiglia la compatta e la invia direttamente al riciclo. Da un granellino fuso nasce una nuova bottiglia.

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