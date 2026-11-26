“Il tema fondamentale del panel è soprattutto un tema di execution perché l’intelligenza artificiale multi-agente sofisticata ce l’abbiamo già da quindici anni. In questo momento, il 75% degli scambi sui mercati finanziari mondiali è fatto da reti neurali e algoritmi, senza che ci sia alcun essere umano a impartire l’ordine ‘acquista’ o ‘vendi’. Questo significa che, se abbiamo affidato loro il 75% dei nostri soldi, vuol dire che sono affidabili, forse più di noi. Ma questa nuova intelligenza artificiale generativa ha un vantaggio competitivo straordinario: è conversazionale, parla come noi”. Così Angelo Deiana, Presidente Confassociazioni, in occasione della quarta edizione dell’Adnkronos Q&A dedicata all’intelligenza artificiale, intitolata ‘Digitale, la trasformazione accelera’, che si è svolta a Palazzo dell’Informazione a Roma.