(Adnkronos) – “In questo momento il 75% degli scambi sui mercati finanziari mondiali, che è il mio settore, è fatto da reti neurali e algoritmi senza che ci sia nessun essere umano che fa sell or buy: acquisti o vendite si fanno con un clic, quindi se abbiamo affidato loro il 75% dei nostri soldi, significa che queste tecnologie sono mediamente affidabili, anzi spesso più di noi. Ma questa nuova intelligenza artificiale generativa ha un vantaggio competitivo straordinario. Ed è per questo che c’è questa accelerazione straordinaria, sia in termini applicativi che in termini strategici: parla linguaggio naturale, è conversazionale. E parlando un linguaggio naturale collassa il gap tecnologico”. Così Angelo Deiana, presidente Confassociazioni, partecipando all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A.

“Stiamo andando verso un modello prompt and act, cioè un modello in cui sostanzialmente chiediamo e abbiamo subito il ‘prodotto-servizio’ – chiarisce Deiana – Adesso scriviamo ancora invece di parlare, ma in realtà già in alcuni settori più specializzati, per esempio la salute e la finanza, stanno sviluppando gli Slm, gli Small Language Model, cioè addestrati verticalmente su alcuni dati. In termini di applicazione il primo approccio sarà quello della produttività e anche forse per certi versi della qualità. Il futuro che l’osservatorio ipotizza è quello di un modello non a taglia unica, cioè un modello integrato”.

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