“Harvard ha un ruolo storico e culturale, è nata prima degli Stati Uniti e oggi è riconosciuta a livello internazionale. Dalle discipline umanistiche alle scienze, l’ateneo rappresenta un’icona profondamente legata all’identità americana”. Così Imma De Vivo, professoressa e genetista di Harvard, intervenuta all’incontro “250 anni di leadership e innovazione: università e società negli Stati Uniti” presso il Centro Studi Americani di Roma.