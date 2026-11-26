“I dati sono la benzina dell’intelligenza artificiale. Lo sono oggi e lo saranno ancora di più in futuro. Affinché restituiscano dei risultati efficaci e autorevoli devono essere dati di qualità. Quindi il tema adesso si sposta non tanto sulla quantità dei dati che si raccolgono, ma sulla loro qualità. La pubblica amministrazione è il principale produttore di dati nel nostro Paese e ha una responsabilità: curare la qualità dei dati che entrano nel circuito”. Lo ha detto Carlo De Vincentiis, Capo Ufficio Stampa InfoCamere, in occasione della quarta edizione dell’Adnkronos Q&A dedicata all’intelligenza artificiale, intitolata ‘Digitale, la trasformazione accelera’, che si è svolta a Palazzo dell’Informazione a Roma.