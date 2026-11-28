Ci siamo interrogati anche con altri amici cari sul perché” Gianni De Gennaro si sia ucciso e credo perché ”non avrebbe sopportato di essere messo alla gogna per i prossimi cinque, sei o otto anni. Per lui e per la famiglia era difficile sopportare una tale pressione mediatica su un’accusa così grave come le stragi del ’92”. Lo afferma dopo aver reso omaggio alla camera ardente dell’ex capo della polizia De Gennaro, un amico di vecchia data.