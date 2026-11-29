(Adnkronos) – La conversazione tra il cardinale Matteo Zuppi e Corrado Augias e un documento della diocesi di Roma datato 2022, per capire come mai oggi la Chiesa cattolica celebri i funerali di persone morte suicide. E tornare su una delle decisioni più discusse della storia religiosa recente: quella del cardinale Camillo Ruini di negare le esequie religiose a Piergiorgio Welby, nel dicembre del 2006.

I funerali di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia trovato morto il 21 novembre nella sua casa in Maremma, saranno celebrati oggi, lunedì 30 novembre, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, da monsignor Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia, e dal cappellano di Montecitorio, don Francesco Pesce. Alla cerimonia parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un tempo il diritto canonico prevedeva un’esclusione automatica dai funerali cristiani. Negli ultimi anni, però vari sacerdoti si sono mostrati più aperti anche nei confronti di chi ha fatto ricorso all’eutanasia o al suicidio assistito. Un’evoluzione che non è stata esente da critiche e che non ha prodotto una prassi uniforme in tutte le diocesi. L’Adnkronos ne ha parlato con un sacerdote che insegna diritto canonico che ha risposto ai dubbi principali sul tema.

La novità più significativa per la diocesi della Capitale risale al pontificato di Papa Francesco. Il 20 gennaio 2022 il cardinale De Donatis trasmette ai sacerdoti e ai diaconi permanenti di Roma una nota pastorale sulla celebrazione delle esequie cristiane, approvata dalla Conferenza episcopale laziale.

Il documento, intitolato “Davvero il Signore è risorto!”, affronta al capitolo dedicato alle situazioni di irregolarità anche il tema delle persone che si sono tolte la vita.

Il paragrafo 2 menziona esplicitamente “I suicidi, compresi i casi di eutanasia”. Riconoscendo la difficoltà di escludere un turbamento mentale della persona, i vescovi stabiliscono che “di norma si proceda all’intera liturgia esequiale”.

L’eccezione indicata riguarda chi abbia manifestato espressamente, con parole, scritti o comportamenti, la volontà di non ricevere funerali cristiani.

Restano inoltre in vigore le disposizioni generali che disciplinano il rifiuto delle esequie. La nota indica tre condizioni che, se presenti contemporaneamente, impongono al parroco di negarle: una vita in palese contraddizione con la fede cristiana, il pubblico scandalo che deriverebbe dalla celebrazione dei funerali e l’assenza di segni di riconciliazione prima della morte. In caso di dubbio, l’ultima parola spetta all’Ordinario del luogo.

Il documento non modifica il Codice di diritto canonico né la dottrina cattolica. Ma è significativo che una disposizione pastorale così esplicita, comprensiva dei casi di eutanasia, sia stata promulgata proprio nella diocesi che sedici anni prima aveva negato i funerali a Welby.

Per secoli la Chiesa cattolica ha adottato un atteggiamento particolarmente severo nei confronti del suicidio, considerato una violazione del quinto comandamento e del principio secondo cui la vita appartiene a Dio.

Il Codice di diritto canonico del 1917, promulgato da Benedetto XV, prevedeva espressamente, al canone 1240, l’esclusione dalla sepoltura ecclesiastica di coloro che si fossero tolti deliberatamente la vita, in assenza di segni di pentimento.

Il passaggio decisivo avviene nel 1983, con il nuovo Codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II. Il suicidio scompare dall’elenco esplicito delle cause di esclusione dalle esequie ecclesiastiche.

Il canone 1184 contempla ancora il rifiuto dei funerali per alcune categorie di fedeli, tra cui i peccatori manifesti per i quali la celebrazione delle esequie costituirebbe motivo di pubblico scandalo, qualora non abbiano dato segni di pentimento prima della morte. Viene meno, però, l’automatismo tra suicidio ed esclusione dalle esequie.

Il Catechismo della Chiesa cattolica (l’ultima modifica sul punto è del 1992, sempre pontificato di Wojtyla), continua a considerare il suicidio gravemente contrario all’amore verso Dio, verso se stessi e verso il prossimo. Distingue però la gravità dell’atto dalla responsabilità morale di chi lo compie.

Al paragrafo 2282 riconosce che gravi disturbi psichici, l’angoscia o il timore di una sofferenza particolarmente grave possono attenuare la responsabilità della persona. Il paragrafo successivo contiene un’indicazione ancora più esplicita: “Non si deve disperare della salvezza eterna delle persone che si sono date la morte”. E aggiunge: “La Chiesa prega per le persone che hanno attentato alla loro vita”.

Queste disposizioni erano già in vigore quando, il 20 dicembre 2006, morì Piergiorgio Welby, esponente radicale e dell’Associazione Luca Coscioni, affetto da distrofia muscolare e protagonista di una battaglia pubblica per l’autodeterminazione sul fine vita. Welby aveva ottenuto l’interruzione della ventilazione artificiale che lo teneva in vita. La richiesta della famiglia di celebrare le esequie religiose fu respinta dal Vicariato di Roma, guidato allora dal cardinale Camillo Ruini, anche presidente della Cei.

Il funerale laico si tenne il 24 dicembre in piazza Don Bosco, davanti alla chiesa che avrebbe dovuto ospitare la cerimonia. A determinare il rifiuto, disse allora la Chiesa, non era stato solo l’eutanasia, ma il carattere pubblico e rivendicato della sua decisione.

Il 22 gennaio 2007, aprendo i lavori del Consiglio episcopale permanente della Cei, Ruini spiegò personalmente le ragioni di quella scelta. Welby, sostenne il cardinale, aveva “perseverato lucidamente e consapevolmente nella volontà di porre termine alla propria vita”. Concedergli i funerali religiosi avrebbe potuto essere interpretato, secondo Ruini, come una legittimazione di una scelta contraria all’insegnamento della Chiesa.

Sul piano giuridico, in realtà, si è parlato di diritto del paziente a rifiutare un trattamento sanitario. Nel luglio del 2007 il medico Mario Riccio, che aveva assistito Welby, fu prosciolto dall’accusa di omicidio del consenziente.

Ancora l’8 dicembre 2024, in un’intervista al Corriere della Sera in occasione dei suoi settant’anni di sacerdozio, Ruini tornò sulla vicenda. E ribadì: Welby si era messo “in una posizione incompatibile con quella della Chiesa cattolica”.

Eppure il 4 agosto 2022 (stesso anno del documento dei vescovi laziali), il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, ne aveva parlato a Vanity Fair. “A Welby fu negato il funerale. Se una persona morisse con il suicidio assistito, lei ne celebrerebbe le esequie?”, gli aveva chiesto Silvia Bombino. “Sì. Devo però chiarire un punto: la Chiesa non ammette l’eutanasia, ma chiede l’applicazione delle cure palliative”.

Parole accolte con favore anche da Mina Welby, vedova di Piergiorgio e copresidente dell’Associazione Luca Coscioni.

Zuppi è tornato sul caso Welby nel dialogo con Corrado Augias sul fine vita, trasmesso la prima volta il 14 settembre 2026 a La Torre di Babele, su La7, e ritrasmesso nello speciale dedicato al giornalista lo scorso lunedì. Augias aveva richiamato il rifiuto delle esequie deciso da Ruini, chiedendo al presidente della Cei se l’atteggiamento della Chiesa non fosse profondamente cambiato.

Zuppi aveva innanzitutto sottolineato la necessità di distinguere l’eutanasia dall’interruzione di una terapia, ricordando che il caso Welby riguardava la richiesta di sospendere la ventilazione meccanica.

“Il ragionamento di Ruini era dottrinale. Quello pastorale avrebbe portato…”, aveva osservato il cardinale, lasciando finire il concetto ad Augias. Riconoscendo però il problema che si era posto Ruini: evitare che la celebrazione dei funerali fosse interpretata come un’implicita accettazione dell’eutanasia da parte della Chiesa.

Quelle frasi di Zuppi a Vanity non erano passate senza polemiche.

Sulla Nuova Bussola Quotidiana, testata cattolica conservatrice, la filosofa Luisella Scrosati aveva pubblicato un intervento dal titolo “Suicidio assistito e funerale, Zuppi riscrive la legge della Chiesa”. Secondo Scrosati, il presidente della Cei non avrebbe potuto rispondere affermativamente in termini generali alla domanda sulla celebrazione delle esequie di chi aveva fatto ricorso al suicidio assistito. La pubblica rivendicazione di un comportamento contrario alla dottrina della Chiesa, in assenza di segni di pentimento, impone il rifiuto dei funerali se questi creano scandalo per i fedeli.

La questione è ancora aperta: secondo un documento pubblicato dall’arcidiocesi di Lucca nel novembre del 2025, si possono celebrare i funerali delle persone morte suicide, anche in considerazione delle condizioni in cui può maturare il gesto e dell’esigenza di offrire conforto ai familiari, ma la faccenda cambia per chi fa ricorso al suicidio assistito o all’eutanasia.

L’arcidiocesi osserva che le procedure previste negli ordinamenti in cui queste pratiche sono consentite presuppongono generalmente l’accertamento della capacità della persona di assumere una decisione consapevole, o una volontà formalizzata quando ne era capace.

Per questo il documento esclude che l’apertura prevista nei confronti delle persone morte suicide possa estendersi automaticamente ai casi di suicidio assistito ed eutanasia. Il parroco è tenuto a consultare l’Ordinario, valutare con lui l’eventuale celebrazione e ricevere la relativa autorizzazione.

Quindi tra Roma e Lucca, il diritto canonico è lo stesso ma le indicazioni pastorali sono diverse.

Nel luglio del 2007, appena sette mesi dopo la morte di Welby, i funerali cristiani del noto avvocato milanese Corso Bovio avevano già riaperto il dibattito. Era intervenuto il cardinale Ersilio Tonini, spiegando che concedere le esequie religiose a Welby avrebbe potuto essere interpretato come un’accettazione dell’eutanasia, di cui l’esponente radicale era diventato un simbolo. Una distinzione che Mina Welby aveva contestato pubblicamente. Stesso mese, ecco i funerali religiosi di Giovanni Nuvoli, malato di Sla e anch’egli protagonista di una battaglia sul fine vita.

Nel settembre del 2020 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato, con l’approvazione di Papa Francesco, la lettera “Samaritanus bonus”, dedicata alla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita. Il documento ha ribadito la condanna dell’eutanasia e del suicidio assistito, richiamando anche le condizioni per l’amministrazione dei sacramenti alle persone che intendono ricorrervi.

La posizione è stata confermata nell’aprile del 2024 dalla dichiarazione “Dignitas infinita” del Dicastero per la Dottrina della Fede, dedicata alla dignità umana. L’insegnamento cattolico distingue inoltre l’eutanasia dalla rinuncia a trattamenti sanitari sproporzionati, onerosi o tali da configurare un accanimento terapeutico. A essere cambiata, rispetto al passato, è soprattutto la valutazione della responsabilità personale di chi si toglie la vita e l’attenzione alle circostanze in cui è maturata la sua decisione.

Nel caso di una persona morta suicida, il parroco non deve per forza ottenere un’autorizzazione per celebrare i funerali. Nei casi dubbi o controversi è invece chiamata a esprimersi il vertice della diocesi.

A Roma l’incarico che fu di Ruini e successivamente di De Donatis è oggi ricoperto dal cardinale Baldassare Reina, vicario generale del Papa per la diocesi della Capitale. Non è stato reso noto se, nel caso di De Gennaro, sia stata richiesta una sua valutazione specifica. La celebrazione dei funerali dell’ex capo della Polizia è comunque coerente con l’orientamento generale “cristallizzato” nel 2022 e non necessita di una deroga alla disciplina ecclesiastica.

Il caso Welby era sicuramente diverso, a partire dalla battaglia pubblica condotta dall’attivista radicale sul fine vita. Ma a vent’anni di distanza, forse resta una domanda: se quella richiesta di funerali religiosi arrivasse oggi al Vicariato di Roma, la risposta sarebbe ancora la stessa?

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