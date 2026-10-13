De Camillis (Mlps): “Tutor per l’Autonomia per aiutare chi esce da esecuzione penale”

“La figura del Tutor per l’Autonomia serve proprio a offrire gli strumenti e le opportunità per poter uscire da una condizione di marginalità e poter recuperare piena autonomia e ruolo all’interno dei nostri contesti sociali”. Sono le parole di Romolo De Camillis, Direttore Generale Sviluppo Sociale e Aiuti alle Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo all’evento ‘Una Giustizia più inclusiva. Il nuovo modello italiano per l’esecuzione penale’, organizzato a Palazzo Madama, a Roma, su iniziativa della senatrice e avvocata Erika Stefani, sottosegretario alla Giustizia.

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