De Bruyne si fa ipnotizzare da Stankovic, cosa è successo

(Adnkronos) – Dopo qualche polemica tra Allegri e De Bruyne il centrocampista belga entra in campo nella ripresa e dopo pochi minuti ha la possibilità di rimettere la sfida in parità. Hojlund difende un pallone in area e viene steso da Moreno con l’arbitro Sacchi che indica il dischetto. Sembra andare Lobotka a battere ma poi se ne incarica De Bruyne che si posiziona sul dischetto e cerca l’angolo alla destra di Stankovic che si tuffa con i tempi giusti e blocca la conclusione del belga che mi mette le mani nei capelli.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)