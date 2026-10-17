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De Bruyne si fa ipnotizzare da Stankovic, cosa è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Dopo qualche polemica tra Allegri e De Bruyne il centrocampista belga entra in campo nella ripresa e dopo pochi minuti ha la possibilità di rimettere la sfida in parità. Hojlund difende un pallone in area e viene steso da Moreno con l’arbitro Sacchi che indica il dischetto. Sembra andare Lobotka a battere ma poi se ne incarica De Bruyne che si posiziona sul dischetto e cerca l’angolo alla destra di Stankovic che si tuffa con i tempi giusti e blocca la conclusione del belga che mi mette le mani nei capelli.  

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