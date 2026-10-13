De Bella (Agenas): “Più cure vicino a casa per pazienti con cancro seno metastatico”

(Adnkronos) – Le nuove terapie permettono a molte pazienti di convivere più a lungo con un tumore al seno metastatico. “Per questo è necessario rafforzare la rete oncologica e garantire assistenza anche sul territorio”, senza costringere le pazienti a recarsi sempre in ospedale. “Officina #Metastabile nasce per promuovere percorsi di cura dedicati alle pazienti con tumore al seno metastatico. Oggi, come non mai, le nuove cure garantiscono una strada di cronicità per le pazienti ed ecco che l’organizzazione regionale delle reti oncologiche regionali deve adattarsi a questa nuova necessità, implementando i percorsi anche di prossimità”. Lo ha detto Manuela Tamburo De Bella, dirigente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, intervenuta al convegno nazionale promosso oggi a Roma da IncontraDonna nella sede di Agenas. L’iniziativa rientra nel progetto Officina #Metastabile, in occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico.

Grazie ai progressi della medicina e alle nuove terapie, oggi molte pazienti possono convivere più a lungo con la malattia, che in alcuni casi può essere gestita nel tempo come una condizione cronica. Per rispondere a questa nuova realtà, secondo De Bella, “è necessario riorganizzare i servizi sanitari e rafforzare le reti oncologiche regionali”, così da offrire cure e assistenza anche vicino al luogo in cui le pazienti vivono.

Secondo De Bella un ruolo importante è svolto dalle Case della Comunità e dai servizi sanitari territoriali, previsti dal decreto ministeriale 77 del 2022, che possono diventare punti di riferimento all’interno della rete oncologica. “Oggi con il Dm 77, il territorio e le Case della Comunità diventano un nodo della rete che va alimentato con percorsi di cura e con Pdta specifici per le pazienti metastatiche”. Una rete dove la presenza di professionisti diventa fondamentale perché “in questo modo le pazienti non devono per forza necessitare dell’accesso ospedaliero” ha poi concluso.

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