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Davide Iacopini aggredito a Roma, attore ancora in Terapia intensiva: avviata diminuzione della sedazione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Prosegue il decorso posto operatorio dell’attore Davide Iacopini, ricoverato all’Ao San Camillo Forlanini di Roma, dopo l’incidente in monopattino causato da una minicar. Il paziente è in Terapia intensiva e – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – è stata avviata la diminuzione della sedazione e trapela un cauto ottimismo in un quadro clinico ancora complesso, la prognosi rimane riservata. L’attore nella notte di venerdì scorso è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico perfettamente riuscito.  

L’incidente in monopattino dell’attore era stato provocato da una minicar. I carabinieri della compagnia di Roma San Pietro e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, nella notte hanno sequestrato una minicar per caratteristiche e fattezze corrispondente a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre, tra cui quella che avrebbe provocato il grave ferimento dell’attore Iacopini. Due minorenni, due ragazzi di 16 e 17 anni, individuati dopo le indagini dei militari dell’Arma e della polizia locale, hanno ammesso le sei aggressioni, tra cui quella che avrebbe provocato il grave ferimento dell’attore. 

 

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