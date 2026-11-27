Dati e Ai, come cambiano processi, organizzazioni e servizi alla IV edizione dell’Adnkronos Q&A

La trasformazione digitale passa dalla capacità di valorizzare i dati e applicare l’intelligenza artificiale ai processi aziendali. Automazione, riduzione dei tempi di lavorazione e ottimizzazione delle risorse sono tra le principali opportunità. Un cambiamento che coinvolge anche l’architettura delle organizzazioni e i servizi rivolti alle persone. Di queste trasformazioni si è discusso nel panel ‘Dati e AI, le applicazioni di una rivoluzione’, alla quarta edizione dell’Adnkronos Q&A, dedicata all’intelligenza artificiale, svoltasi a Palazzo dell’Informazione a Roma.