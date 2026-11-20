Concluso il vertice di Shenzhen sul tavolo è rimasto un invito a Mosca: quello fatto da Vladimir Putin a un gruppo di Paesi che lo stesso presidente della Federazione Russa ha definito “l’eurotroika”. Nel frattempo, il futuro di Kiev sarà nella Nato? L’aspirazione ucraina non è un segreto. Tutto dipende dal costo che il Paese è disposto a sostenere. E gli Stati Uniti avrebbero fatto una nuova proposta a riguardo… E poi, nei cieli della Polonia, un missile russo sarebbe stato abbattuto a meno 100 km di distanza dal luogo dove gli eserciti di 10 Paesi si stanno addestrando insieme. Una vicenda che il segretario generale dell’alleanza atlantica ha definito “un incidente pericoloso”. Sull’Ucraina intera un’altra notte di morti e feriti, con quello che sembra essere uno degli attacchi più pesanti dall’inizio della guerra. Caustico il commento di Volodymyr Zelensky: “Così Putin vuole compensare la sua impotenza diplomatica”.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.