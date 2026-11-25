Dopo che la scorsa settimana almeno tre oggetti sono precipitati nei cieli della Polonia, Varsavia chiede alla Nato di abbattere preventivamente i missili russi diretti verso lo spazio dell’alleanza. Un discorso che sarebbe sul tavolo da tempo, ma che è tornato fra le priorità. L’Ucraina nel mentre continua ad attaccare basi e impianti su territorio russo: nelle ultime ore un obiettivo centrato è al confine con la Bielorussia, l’altro a est di Mosca. Infine, dopo l’attacco alla nave russa davanti alle coste di Bengasi, sono morti i due soldati libici feriti.

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