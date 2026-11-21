(Adnkronos) – Una piattaforma che integra le informazioni tra ospedali hub e spoke e organizza il percorso del paziente, un’interfaccia unica e semplificata del Fascicolo sanitario elettronico, condivisa da pazienti, medici e strutture sanitarie, e un sistema che fa dialogare i gestionali di medico di base e specialista per evitare esami ripetuti e diagnosi errate: sono Pharos, Care e Nitido i tre progetti vincitori, a pari merito, dell’hackathon Amgen. La competizione, promossa da Amgen in collaborazione con UniSmart – Fondazione Università degli Studi di Padova, si è chiusa ieri a Palazzo San Bonifacio e ha visto 31 studenti/esse, neolaureati/e e dottorandi/e lavorare su una domanda concreta: come rendere il percorso di cura più chiaro per il paziente e più sostenibile per chi lavora in ambito sanitario. A ciascun progetto premiato Amgen ha assegnato 3.000 euro.

Divisi in 6 team, i partecipanti hanno portato competenze diverse: sanitarie, ingegneristiche e tecnologiche, psicologiche, economiche e organizzative, giuridiche e della comunicazione. Su questo mix si basava la sfida lanciata dall’azienda, che ha chiesto di migliorare l’integrazione tra informazioni, persone e professionisti, liberando tempo per gli operatori sanitari e migliorando l’esperienza del paziente lungo tutto il percorso di cura. “La missione di Amgen è trasformare il progresso scientifico in innovazione terapeutica per migliorare la vita dei pazienti. Un impegno che va oltre lo sviluppo di nuove terapie e comprende l’evoluzione dei percorsi di cura”, ha sottolineato Katia Massaroni, Executive Medical Director di Amgen Italia. “L’Hackathon promosso con UniSmart nasce da questa visione: mettere in dialogo giovani talenti e competenze diverse per tradurre i bisogni di pazienti, caregiver e professionisti della salute in soluzioni concrete. È lo stesso orientamento che guida il nostro investimento nella ricerca clinica, cui in Italia abbiamo destinato oltre 35 milioni di euro nell’ultimo triennio, di cui più di 14 milioni nel solo 2025. Nuove terapie e percorsi di cura migliori sono due dimensioni della stessa missione: portare l’innovazione nella vita delle persone”.

Il lavoro dei team è partito dall’analisi del problema, del contesto e delle soluzioni già esistenti. Con il supporto di esperti di Design Thinking e Agile e dei referenti di Amgen, che hanno dato riscontri su utilità, fattibilità e sostenibilità delle idee, i gruppi hanno poi costruito le proprie proposte e il secondo giorno le hanno presentate alla giuria in un pitch. Sono emerse così soluzioni per rendere le informazioni più accessibili a pazienti e caregiver, coordinare meglio professionisti, strutture e territorio e semplificare le attività organizzative e burocratiche, con nuovi servizi e strumenti più efficaci. “Nella pratica clinica sappiamo bene quanto il percorso di cura sia fatto di passaggi, informazioni e professionisti che devono dialogare tra loro. Quando questo dialogo funziona, il paziente si sente accompagnato e il tempo di cura è speso meglio; quando si inceppa, ne risentono sia chi è assistito sia chi lavora in corsia e sul territorio. La sfida lanciata ai partecipanti parte da qui, da un bisogno reale che incontriamo ogni giorno. Vedere giovani con competenze diverse, non solo sanitarie, ragionare insieme su soluzioni concrete è un segnale importante: l’innovazione nella cura nasce dall’incontro di prospettive differenti e dall’ascolto di chi la cura la vive in prima persona”, ha sottolineato Patrizia Burra, docente di Gastroenterologia al Dipartimento di Scienze chirurgiche, oncologiche e gastroenterologiche dell’Università degli Studi di Padova e direttrice dell’unità di Gastroenterologia dell’azienda ospedale-università di Padova.

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