DA ROMA FIUMICINO A BORDEAUX: IN ARRIVO IL NUOVO COLLEGAMENTO ESCLUSIVO FIRMATO VOLOTEA

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, ha annunciato ieri un nuovo volo: in partenza dalla capitale il prossimo 9 novembre, Volotea collegherà Roma Fiumicino a Bordeaux. La nuova destinazione, raggiungibile grazie a 2 frequenze a settimana – il giovedì e la domenica – si aggiunge alle 6 mete internazionali e al volo nazionale da e per il Leonardo da Vinci.

Il collegamento verso Bordeaux, che durante il periodo invernale prevede circa 13.000 posti, contribuisce ad avvicinare ulteriormente Italia e Francia. La possibilità di raggiungere Bordeaux partendo dallo scalo romano costituisce una grande opportunità per tutti quei passeggeri che desiderano spostarsi da Roma verso la città francese.

“Siamo molto contenti di poter annunciare che dal prossimo 9 novembre sarà possibile volare da Roma a Bordeaux a bordo dei nostri aerei Volotea. Questa tratta, che si aggiunge alle precedenti quattro già dirette in Francia, contribuisce a intensificare il flusso dei turisti che desiderano visitare la Città Eterna, ammirarne l’arte e assaggiare i piatti tipici della cucina romana – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Anche i passeggeri in partenza da Roma potranno raggiungere più facilmente Bordeaux, e scoprire la città celebre in tutto il mondo per i suoi vini pregiati, e dal centro storico dichiarato, nel 2007, patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO.”

“Siamo lieti di accogliere questo nuovo collegamento di Volotea con Bordeaux, che amplia e diversifica l’offerta di voli per la Francia, secondo mercato internazionale per Roma – ha dichiarato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Il progresso di Volotea negli ultimi due anni sull’aeroporto di Fiumicino dimostra ancora una volta il ruolo strategico di Roma, mercato di riferimento in Europa ed uno dei più importanti al mondo.”

Diventano così 7 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Roma Fiumicino, 5 in Francia (Lille, Lourdes/Tarbes, Nantes, Strasburgo e Bordeaux – Novità 2023 ), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Italia (Olbia).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.