Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Da noi… a ruota libera, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 11 ottobre

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Oggi, domenica 11 ottobre, alle 17.20 su Rai 1 torna l’appuntamento con ‘Da noi… a Ruota Libera’ condotto da Francesca Fialdini.  

Tra gli ospiti di questa settimana: Elena Sofia Ricci, che tornerà a vestire i panni della profiler Teresa Battaglia nella terza stagione della serie dal titolo ‘Figlia della Cenere’, in onda su Rai1 in prima serata a partire da lunedì 12 ottobre; Nikita Perotti e Aurora Ramazzotti, la coppia in gara nella nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’, che ha già conquistato la vittoria nella prima puntata.  

E di danza, rinascita e inclusione si parlerà con Daniele Terenzi, trentottenne della provincia di Roma che, dopo un incidente in moto, quando aveva 14 anni, ha perso una gamba ma non la sua passione per la danza. Grazie a una protesi, Daniele è tornato sul palco, diventando così il primo ballerino al mondo a danzare con una protesi transfemorale. Nel 2023 è stato nominato anche Étoile e a marzo scorso si è esibito nel corso della cerimonia di inaugurazione dei Giochi Paralimpici Milano-Cortina 2026. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ucraina affonda nave Russia nel Mar Nero – Video

1 Febbraio 2024

Fonti Pakistan “Iran e Usa vicini a un accordo su nucleare e fondi congelati”

6 Maggio 2026

Pontina, lavori in arrivo: su alcuni tratti il limite di velocità sarà abbassato a 30 km/h

24 Agosto 2018

Sinner re a Montecarlo, batte Alcaraz e torna numero 1 del mondo

12 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno