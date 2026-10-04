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Da noi… a ruota libera, gli ospiti e le interviste di oggi di Francesca Fialdini

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Oggi, domenica 4 ottobre, alle 17.20 su Rai 1 torna ‘Da noi… a ruota libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini. 

Tra gli ospiti della puntata, Carolyn Smith, storica giurata di ‘Ballando con le stelle’, che anche quest’anno vede tra i suoi protagonisti la stessa Francesca Fialdini come custode del ‘tesoretto’. Ci saranno poi Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, tornati protagonisti del mercoledì sera di Rai 1 con la nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’ e con i loro esilaranti ‘duetti impossibili’. Spazio anche a Matilde Gioli, Cristina Marino e Marco Rossetti, nel cast dell’attesissima quarta stagione di ‘Doc – Nelle tue mani’, in onda su Rai 1. 

 

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