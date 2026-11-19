Il conflitto russo-ucraino non era, nelle premesse ufficiali, tema dello storico vertice trilaterale tra Cina, Russia e Stati Uniti andato in scena a Shenzhen. Un evento senza precedenti nella storia che ha portato alla firma di una “dichiarazione di pace” sul nucleare in cui i tre Paesi si impegneranno in un dialogo per ridurre i rischi e prevenire la proliferazione delle armi nucleari, oltre a riformare l’Onu. In realtà però di Ucraina si è parlato molto, a porte chiuse e non solo, viste le dichiarazioni che Putin non ha risparmiato in conferenza stampa. Che come sempre hanno oscillato tra apparenti aperture e minacce per nulla velate.

Mentre Putin era in Cina, Zelensky è volato a Berlino per la riunione della coalizione dei Volenterosi, occasione per ribadire ai partner, oltre 40 quelli presenti, le priorità per l’Ucraina.

Sul campo intanto, Kiev è tornata a colpire per la terza volta in tre giorni il ponte sullo Stretto di Kerch, in Crimea. Non solo: droni ucraini hanno colpito nella notte una stazione petrolifera nella regione russa del Tatarstan, mentre 11 persone sono rimaste ferite a Kursk, nella Russia occidentale.

Infine due notizie, sicuramente di contorno: il principe Harry che si riscopre guerriero e in un’intervista sostiene che la Gran Bretagna è di fatto in guerra con la Russia, e una tutta italiana ovvero l’ambasciata russa che ha fatto causa al cinema Barberini di Roma.

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