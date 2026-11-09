Cyberattacchi in Francia, Barrot conferma: “Dietro c’è l’Iran, convocato ambasciatore”

(Adnkronos) – La campagna hacker che ha preso di mira e colpito quasi settecento siti di distribuzione l’11 e il 12 ottobre scorsi in Francia, provocando danni e l’innesco di incendi, è responsabilità dei Guardiani della Rivoluzione. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot a margine del G7 a Parigi, parlando di “una campagna di estrema gravità”.

“Grazie all’eccezionale lavoro dei servizi statali – che desidero ringraziare a nome del governo e dei miei colleghi qui presenti – sono in grado di confermare che la responsabilità di questo attacco è da attribuire al Corpo delle Guardie della Rivoluzione della Repubblica Islamica dell’Iran. Si tratta di un’offensiva di portata e aggressività inedite. È il primo attacco informatico su larga scala, finalizzato al sabotaggio, che colpisce il territorio nazionale; costituisce una grave lesione agli interessi della Nazione e alla sicurezza dei cittadini francesi. Per questo motivo, non rimarrà senza conseguenze. Abbiamo ovviamente – come minimo – convocato l’ambasciatore iraniano in Francia per esprimere la nostra ferma protesta contro questo atto estremamente grave”.

“Adotteremo sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili di questo attacco e prenderemo ogni altra misura proporzionata e necessaria, pubblica o meno, per rispondere a tale attacco e dissuadere chiunque volesse ripeterlo. Aggiungo che la magistratura è stata investita della questione e prenderà le decisioni del caso”, ha concluso precisando infine che “la convocazione dell’ambasciatore è in corso”.

“Abbiamo già cominciato a parlare oggi pomeriggio” degli attacchi ibridi, “domani ne parleremo con il ministro ucraino (Andrii, ndr) Sybiha. Per noi è importante essere uniti, dare un segnale forte di risposta a chi in questa fase cerca di provocare il caos in Europa e in Occidente”, ha intanto dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del vertice dei ministri.

“Da dovunque vengano questi attacchi, sono attacchi ostili al nostro modello di vita, siano essi quelli ai frigoriferi, alle riserve del sangue, quelli attraverso attacchi cibernetici come è successo in Italia, quelli attraverso gli hacker filorussi che hanno attaccato alcune persone in Italia, dal dottor Lo Voi, al dottor Gabrielli, a me. E’ ovvio che sono messaggi contro l’Occidente, contro il nostro sistema democratico”, ha aggiunto.

“Bisogna reagire, bisogna organizzarsi, bisogna anche rafforzare il nostro coordinamento. Per questo ho chiesto anche a Kaja Kallas (l’Alta rappresentante per la politica estera dell’Ue, ndr) di mettere il tema della guerra ibrida al centro della riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea di lunedì. Ne parliamo qui al G7, ma ne parleremo anche su richiesta italiana in occasione del vertice dei ministri europei”, ha continuato Tajani.

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